Terra dei fuochi quanto vale la salute di un acerrano? L’ho chiesto in Parlamento

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Venti anni di negazionismo antiscientifico e sottovalutazioni omissioni ed ignavia sui dati ambientali e sanitari hanno portato la città di Acerra a detenere il record nazionale di incidenza di cancro nel 2018. Solo seguendo questo blog, l’intera opinione pubblica nazionale ha potuto seguire dal 2014 il disastro ambientale più grande perché il più negato d’Italia qualedeicampana. Solo grazie a questo blog abbiamo potuto illustrare la verità di come la malagestione dell’Ambiente, l’assenza di impianti e di controlli sulla produzione e sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali ha potuto incidere sulle ormai decine di migliaia di morti evitabili e non evitate in Regione Campania.