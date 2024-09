Temptation Island il gesto assurdo di Alfred | la compagna Anna sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La prima puntata di2024, andata in onda il 10 settembre, ha segnato il ritorno di uno dei reality più amati dal pubblico italiano, condotto da Filippo Bisciglia. Questa nuova edizione post-estiva ha portato con sé sette coppie pronte a mettere alla prova i propri sentimenti in un contesto ricco di tentazioni e sfide emotive. Le coppie protagoniste di questa stagione sono: Alfonso e Federica, Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia,, Millie e Michele, e Fabio e Sara. >> “O così o non servite”. Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini avverte i nuovi concorrenti Ognuna di esse porta con sé storie uniche, cariche di tensioni e aspettative. Alfonso e Federica, insieme da otto anni, si trovano a fronteggiare la gelosia di lui, che non le consente di uscire con le amiche.