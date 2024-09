Tassa rifiuti la stangata | Rincari del 6 per cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lasullaè servita. In queste settimane sono arrivati, nelle case dei santarcangiolesi, i bollettini per il pagamento della Tari (la). L’imposta, da un anno all’altro, è aumentata e non di poco. "Stiamo parlando di un rincaro medio del 6 per– attacca il capogruppo di Alleanza civica, Barnaba Borghini – Un incremento approvato dal consiglio comunale, a cui noi ci siamo opposti". "Non è chiaro a cosa siano dovuti questi aumenti, visto che si fa sempre più raccolta differenziata e non sono cresciuti i passaggi per svuotare i cassonetti – rincara la dose Yuri Magalotti, militante del centrodestra – E sono frequenti le segnalazioni di cassonetti inutilizzabili perché stracolmi di".