Tari avviso del Comune di Pomigliano | agevolazioni per le famiglie in difficoltà

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ildid’Arco ha emesso unpubblico per l’erogazione di contributi economici straordinari, rivolti ai nuclei familiari in, per sostenere il pagamento della(Tassa Comunale sui Rifiuti) per l’anno 2024. Con un fondo complessivo di 300.000 euro, l’iniziativa si propone di alleggerire il carico fiscale sui cittadini più vulnerabili, attraversoche vanno dalla riduzione parziale fino all’esenzione totale del tributo. Il bando è rivolto aresidenti nelda almeno un anno, e lepreviste includono una riduzione del 100% per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 6.000 euro ed uno sconto del 20% per quelli con un ISEE compreso tra 6.001 e 9.360 euro.