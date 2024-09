Quando torna Luna Rossa? Semifinali di fuoco avversaria da definire | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono giornate di riposo a Barcellona, dove va in scena la Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo la conclusione del round robin vinto da INEOS Britannia davanti a(decisivo il successo di Ben Ainslie e compagni nello spareggio), gli equipaggi possono godere di ben quattro giorni di pausa in vista delle, che scatteranno sabato 14 settembre. Al momento non si conoscono ancora gli accoppiamenti per il prossimo turno a eliminazione diretta: bisognerà attendere la conferenza stampa della vigilia, invenerdì 13 settembre alle ore 11.00,INEOS Britannia svelerà il nome della suaper il prossimo testa a testa.