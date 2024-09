Perla e Mirko hanno preso in giro tutti da novembre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ormai é amore. Cosa fa pensare quando qualcuno ti mette nel suo summer dump su Instagram? Che vuole celebrare l'estate che finisce ricordando i momenti più belli con le persone che ama. Tony Effe ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto di una stagione vincente con la sua "Sesso e Samba" cantata con Gaia. E per la prima volta pubblica una foto con la (ormai si può dire) fidanzata Giulia De Lellis. Come Victoria, che ha debuttato da solista con la “delicata” canzoncina Get Up Bitch! Shake Ya Ass, in collaborazione con Anitta, anche Damiano David lo diventa. C'è da sperare che non sparisca da ogni classifica mondiale (Brasile a parte) nell'arco di 48 ore come Victoria.