Odori nauseabondi in alcune strade Nuove proteste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Via Pacconi, via Ciarpi, località Frizzone e Poggetto. Tuttecon un denominatore comune.che periodicamente ammorbano l’aria e rendono difficile la vita ai residenti. La protesta sale. "Adesso non è più possibilità o meno di aprire le finestre per il caldo estivo - spiegano gli abitanti di queste zone - , ma di salute. Sì, perché respirare questi miasmi non è certamente sano e rende tutto difficile. Va cercata una soluzione. Magari portare l’argomento all’attenzione del Consiglio comunale, bisogna farsi sentire". C’è però chi obietta che ciò è già stato fatto nel 2023, purtroppo senza esito.