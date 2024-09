NVIDIA è la storia di una straordinaria trasformazione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È diventato un brand noto non solo agli appassionati di tecnologia.è ladi una. Questa azienda è passata da creatore di unità di elaborazione grafica (GPU) a brand cruciale nell’industria tecnologica. Oraè diventata la prima azienda al mondo per capitalizzazione, una testimonianza dei suoi avanzamenti strategici e della sua influenza sul mercato.è stata creata da Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem con l’obiettivo di rivoluzionare la grafica computerizzata sviluppando hardware che portasse qualità visiva cinematografica ai PC. Il lancio della GeForce 256 (la prima GPU al mondo con un motore dedicato allae illuminazione) segnò la svolta. Portò capacità grafiche 3D superiori ai PC, cambiando per sempre il panorama del gaming e del design.