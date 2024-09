Nove nascite in 24 ore all’ospedale del Valdarno giornata da record Parto cesareo d’urgenza salva mamma e neonata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 –in poco più di 24 ore: unadavvero speciale per l’ospedale delSanta Maria alla Gruccia. Il 9 settembre, il redi Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Filippo Francalanci, ha accolto sette maschietti e due femminucce. Otto dei neonati sono venuti alla luce tramitespontaneo. Di questi, due attraverso ilin acqua. Una delleha invece richiesto un intervento, per fortuna andato per il meglio. E’ stato infatti eseguito unurgente perre la vita di una, vittima di una grave complicazione ostetrica caratterizzata da un improvviso aumento della pressione arteriosa, potenzialmente pericolosa sia per la madre che per il bambino.