Napoli rifiuti in fiamme | sostanze tossiche rilasciate durante il rogo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella periferia nord di, nei pressi della Circumvallazione esterna, dietro il carcere di Secondigliano e vicino al campo rom, è in corso un monitoraggio per rilevare la presenza di diossine e furani nell’aria. L’allerta è scattata dopo che un incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15. Ilha coinvolto un’area in cui erano abbandonatidi vario genere, provocando preoccupazioni per le possibili conseguenze sulla qualità dell’aria.Leggi anche: Incidente sulla litoranea salentina, due feriti: scoppia lite sul posto Secondo le prime osservazioni condotte dai tecnici dell’Arpa Campania, lehanno consumato materiali eterogenei. Tra icoinvolti si contano resti di elettrodomestici, legname eurbani misti, che possono rilasciarela combustione.