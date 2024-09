Motonave Berkan B a Ravenna riparte un nuovo processo | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 - In seguito all'annullamento, da parte della Suprema Corte di Cassazione, della sentenza di condanna per inquinamento a carico del presidente di Autorità di Sistema Portuale di, con richiesta di rinvio a ungiudice, si è tenuta oggi la prima udienza sul caso dellaB. Come osserva, in una nota, la sezione didell’associazione ambientalista ‘Italia Nostra’, il giudizio di rinvio verterà sulla contestazione originaria di inquinamento ambientale; sulla sentenza del 10 ottobre 2022 la Cassazione aveva eccepito alcuni difetti di motivazione, inerenti il tipo di carburante proveniente dai serbatoi non bonificati dellaB e sversato nelle acque del porto di, insieme alla questione se la condizione della stessafosse di natante o relitto.