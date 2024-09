Morte del parà Scieri | slitta l’appello per un difetto di notifica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 11 settembre 2024 – A causa di undiil processo d'appello agli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati in primo grado, il 13 luglio 2023, rispettivamente a 26 e a 18 anni, per ladi Emanuele, il 26enne siciliano,della Folgore, trovato privo di vita nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. L’accusa contestata è quella di concorso in omicidio. La corte d'assise d'appello di Firenze ha rinviato l'udienza al prossimo 30 ottobre dopo aver ordinato il rinnovo della citazione ai due imputati.