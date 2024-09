Maxi processo violenze carcere un teste | manganellate dalla commissaria Costanzo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Santa Maria Capua Vetere. “Lami ha colpito con due, me le ha date nelle scale, dove non ci sono le telecamere“. Dopo la pausa estiva, torna all’aula bunker deldi Santa Maria Capua Vetere ilcon 105 imputati per lecommesse nell’istituto casertano il 6 aprile 2020 dagli agenti penitenziari ai danni dei detenuti. E torna con la testimonianza di una delle vittime dei pestaggi, Cristian Shiro De Luca, attualmente detenuto e costituitosi parte civile, che ha riconosciuto alcuni agenti visti mentre picchiavano i detenuti e soprattutto ha accusato direttamente l’imputata Anna Rita, che il 6 aprile durante lealcasertano era tra i funzionari della polizia penitenziaria più alti in grado.