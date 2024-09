Marinozzi | Il 3-5-2 dipende da Neres e Politano Conte ebbe difficoltà con questo modulo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il giornalista di Sky Sport esplora le implicazioni tattiche deldie il ruolo dinel Napoli. Nel corso di una recente apparizione su Sky Sport 24, il giornalista Andreaha analizzato le prospettive tattiche del Napoli sotto la guida di Antonioha condiviso alcune osservazioni interessanti riguardo all’eventuale utilizzo del3-5-2 da parte del tecnico salentino e il suo impatto sulla squadra partenopea. “Attualmente, non abbiamo visto arrivare un’alternativa concreta per la corsia di destra,” ha spiegato, riferendosi al fatto che il Napoli non ha completato il suo organico con un ulteriore rinforzo per quella posizione.