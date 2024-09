Magenta più sicurezza in città | sei nuovi nuovi carabinieri nella ex casa del custode del palazzo comunale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Milano) . 11 settembre 2024 - Il comune diha deciso di destinare l'exdeldel, situata in una posizione strategica tra il cortile del municipio e il parco diGiacobbe, all'arma dei. "Laè un tema fondamentale e va affrontato con azioni concrete”, ha dichiarato il sindaco Luca Del Gobbo, affiancato dal vicesindaco Enzo Tenti, illustrando le iniziative dell’amministrazionein materia di. “Da mesi stiamo lavorando su questo immobile, per cui abbiamo investito oltre 46 mila euro – ha spiegato il vicesindaco –. Grazie a un accordo con il Ministero dell'Interno, l’edificio sarà dato in comodato d’uso gratuito e ospiterà sei, che rinforzeranno la stazione didi Via Novara, competente su cinque comuni”.