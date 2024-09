Lo shock di All Out | le 5 cose che ricorderemo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Costruire un ppv come All Out in due settimane non è mai facile. La AEW ci è riuscita. Poggiando le sue spalle sulla straordinaria capacità di alcuni interpreti di andare oltre ogni limite possibile. Nel vero senso della parola e con stili sempre differenti. È stata l’ennesima dimostrazione di come la AEW non sbagli (o non possa sbagliare) un ppv. Tolta la parentesi “Worlds End”, i successivi hanno riportato l’asticella in alto, capitalizzando la scelta della compagnia di acquisire alcuni performer di primo piano rispetto ad altri. E allora ecco le cinquechedi All Out 2024. 1) La narrativa, prima di tutto La AEW ha seguito con molta precisione la narrativa impostata nei mesi. Swerve e Page hanno concluso con violenza un feud violento. MJF e Garcia hanno ripercorso la genesi e lo sviluppo della loro storia.