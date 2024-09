Israele cambia le carte in tavola | la nuova offerta a Sinwar per liberare gli ostaggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sarebbe pronto a offrire al leader di Hamas, Yahya, un passaggio sicuro per uscire da Gaza in cambio del rilascio degliisraeliani e della rinuncia da parte dell'organizzazione al controllo sulla Striscia. A svelarlo è stato direttamente il coordinatore del governo israeliano per gli, Gal Hirsch, in un'intervista a Bloomberg ripresa dai giornali israeliani. «Sono pronto a fornire un passaggio sicuro a, alla sua famiglia, a chiunque voglia unirsi a lui. Vogliamo indietro gli», le parole di Hirsch, capo negoziatore israeliano per glie le persone scomparse.   La proposta di consentire la fuga dida Gaza è sul tavolo da due giorni, ma non è chiaro quale sia stata la risposta di Hamas e se l'accetterebbe.