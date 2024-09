Investito sulle strisce pedonali grave un 20enne di Ronta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non si ferma la serie di incidenti stradali a Cesena e nei comuni del comprensorio. Dopo tre sinistri stradali con tre morti e un ferito, tutti su moto Yamaha, ieri pomeriggio alle 16.30, è avvenuto unincidente in via Ravennate 5080 dove un giovane di 20 anni, appena sceso dall’autobus di Start Romagna, mentre attraversava la strada, nelle vicinanze del supermercato Conad, è statoda un’auto Peugeot proveniente da nord, condotta da una donna. Sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane, italiano, residente a, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, in codice rosso dove è stato sottoposto a un intervento alla testa. Sul posto per gli accertamenti di legge e per ricostrruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono arrivati i Carabinieri e la Polizia Locale.