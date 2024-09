Il sindaco perde una scommessa e fa 300 km

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cesena, 11 settembre 2024 – Prosegue il cammino deldi Sarsina, Enrico Cangini, lungo l’itinerario del "Cammino di San Vicinio", che parte dalla città di Plauto e torna a quella località, dopo un percorso ad anello di circa 300 chilometri, che si sviluppano, in particolare, su sentieri e mulattiere fra boschi e foreste del territorio dell’Appennino tosco-romagnolo. Nove tappe che hanno preso il via da Sarsina sabato 7 settembre, dopo la benedizione in Concattedrale impartita dal parroco, Don Rudy Tonelli, e che si moduleranno in sei tappe a piedi e tre in e-bike. “Faccio questo cammino per promuoverlo – dice Cangini –, per conoscere meglio, altresì, le zone che attraversa. E poi perché ho perso unae devo pagare dazio.