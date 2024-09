Il presidente Rocca alla presentazione della Pigiama Run 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre– “La Regione Lazio ha una grande responsabilità riguardo al tema dell’oncologia pediatrica. Per le famiglie coinvolte è devastante affrontare questo dramma. Dobbiamo accompagnare i piccoli pazienti, ma anche il loro nucleo familiare, ad affrontarlo nella maniera migliore possibile, con l’obiettivo di uscirne e di non sentirsi soli -. Lo scrive su Facebook ilRegione Lazio, Francesco. “L’aspetto umanocura è sempre fondamentale, – prosegue– in questo caso più che mai. È importante, poi, l’aspetto preventivo: come istituzioni dobbiamo educare alle buone prassi, perché i primi 1000 giorni dal concepimento del bambino sono fondamentali per prevenire i tumori. È necessario progredire in questo senso, investendo sempre più nella diffusione di corretti stili di vita, rispetto ai quali lo sport è un fattore-chiave.