Il bolognese Maldini conquista l’oro ai campionati italiani assoluti di tiro a segno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 - Spettacolo al Poligono di via Agucchi dove, fino a domenica, sono in programma iorganizzati dall’Uits. Spettacolo e rivincita, almeno sulla carta, perché Federico Nilo, 23 anni da Borgo Panigale, è reduce da una splendida medaglia d’argento a Parigi, alla sua prima partecipazione ai Giochi. Federico Nilo, che è cresciuto nel poligono di via Agucchi prima di passare, con orgoglio, nei Carabinieri, aveva già vinto il titolo italiano di pistola libera dai 50 metri. Ma era chiaro che il duello (virtuale) si sarebbe consumato sulla distanza dei 10 metri. Lui, argento olimpico, a Paolo Monna, numero uno del ranking mondiale. Duello virtuale anche perché si tratta non solo di due compagni di squadra di nazionale, ma anche di due amici che si stimano e si rispettano.