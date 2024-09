Guida per i perplessi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci sono registi da macchina da presa, da messa in scena o da sceneggiatura e poi c’è Werner Herzog. Un regista a metà tra il situazionismo e l’avventura. Uno che ci mette (o fa mettere ai suoi attori) il corpo nei film ma non in maniera semplicisticamente dinamica. Ogni suo film è la riproposizione di un modello esperienziale con intenti spesso trascendentali. Un casting di attori disposti all’ipnosi collettiva o il protagonista feticcio Klaus Kinski genio da domare fino alla minaccia di un’arma da fuoco. Ma poi c’è spazio anche per le polemiche “antropologiche” dell’uso delle tribù amazzoniche in Fitzcarraldo o le critiche alla filologia storica di “L’enigma di Kaspar Hauser”. Nulla di quello che ha fatto il regista tedesco può essere liquidato con una filmografia distribuita per anni.?La nuova edizione diper i