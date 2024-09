Grande Fratello Greta e Sergio | a volte ritornano? La foto che fa esultare i fan della coppia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una delle coppie più amate e controverse dell'ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini starebbe vivendo l'ennesimo ritorno di fiamma. La storia traRossetti eD'Ottavi, ex concorrenti del, continua a tenere banco tra i fan del reality. Nonostante laavesse annunciato pubblicamente piùla fineloro relazione, una nuovacondivisa sui social ha riacceso le speranze di un ritorno di fiamma. I Sergetti sono di nuovo una? L'immagine, scattata da un fan durante un incontro casuale in città, mostrainsieme in un atteggiamento piuttosto complice. Sebbene nessuno dei due abbia ancora commentato l'accaduto, laha subito fatto il giro dei social, alimentando le speculazioni su una