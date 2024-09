Europei Ciclismo su Strada Affini è oro nella crono | E’ una gioia immensa Aspettavo una vittoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Limburgo, 11 settembre 2024 – Brillano i colori azzurri aglidisu, in svolgimento a Limburgo in Belgio. Edoardoè salito sul primo gradino del podio, e per lui è il primo oro assoluto in carriera,metro Elite. Ai 10 km di gara era quinto, poi ha aumentato il vantaggio sugli avversari ed è passato in testa, chiudendo con il tempo di 35’15?47: “E’ unada tanto una, spesso ci sono andato vicino ma è sempre sfumata. Il mio ultimo successo risale al primo anno da professionista e sinceramente non mi attendevo di ottenerla qui. Ho corso senza grandi aspettative e pressioni. Qui in Belgio ci sono tutti i miei famigliari: vincere davanti a loro rende la cosa ancora più bella.” Ha detto l’Azzurro, visibilmente emozionato, come riporta feder.it.