Busto Arsizio nuova chiusura per il bar di piazza Vittorio Emanuele II | aggredito un dipendente

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Varese), 11 settembre 2024 – Chiuso il bar diII, a, nel Varesotto. La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni al titolare del locale da tempo, ormai, frequentato da persone con precedenti penali e molesti. Il bar è stato ritenuto un luogo altamente pericoloso e la sospensione è stata adottata come misura a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. L'esercizio era già stato oggetto di analoghi provvedimenti in passato. La reiterazione di episodi critici ha portato all'emissione di unamisura di sospensione. L'ultimo episodio si è verificato il 7 settembre 2024, quando una pattuglia del Commissariato diè intervenuta su richiesta della Polizia Locale a seguito di un'aggressione a undel locale da parte di un cliente.