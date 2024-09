Arriva un calciatore professionista Alessandro Cesarini in maglia verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In vista della gara di recupero della prima giornata la Fezzanese ha fatto un grande colpo di mercato. Grazie al fattivo lavoro del vice presidente Ivan Stradini e del direttore generale Giuseppe Celentano, i fezzanoti hanno ingaggiato l’exed ex aquilotto, attaccante classe 1989. Giocatore di esperienza e di categoria superiore dotato di grandi qualità tecniche che darà un contributo importante alla compagine del presidente Arnaldo Stradini. Lo ricordiamo nei professionisti con le maglie di Spezia, Viareggio, Sorrento, Prato, Savona, Pavia, Reggiana, Siena, Pistoiese e Piacenza ed in serie D con Sarzanese e Livorno. Proprio con i labronici ha giocato nella scorsa stagione conclusasi con 17 presenze e 8 gol dato che ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo.