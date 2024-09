Arriva il Primo Shurity Store | ecco il nuovo concetto di negozi per il Trattamento Acqua!

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un'importante innovazione nel settore deldell'sta perre in Italia. Vincenzo De Rosa, CEO diItalia, ha annunciato l'apertura deldel Paese, uno dedicato a depuratori d', addolcitori e relativi accessori. L'inaugurazione è prevista per il 22 settembre, questo segnerà un traguardo significativo nel percorso della società . Negli ultimi anni, il mercato ha visto una proliferazione di showroom e punti vendita dedicati, ma losi distingue per la sua offerta unica. "Non si tratta solo di uno showroom, ma di un vero e proprioo dove i clienti possono entrare, interagire con i prodotti e acquistarli direttamente", ha affermato De Rosa durante la conferenza stampa. Questo approccio innovativo mira a rendere l'esperienza d'acquisto più immediata e accessibile per i consumatori.