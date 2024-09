X Factor 2024 | novità e divertimento garantito Cosa aspettarsi dalla nuova edizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Polemiche? Neanche l’ombra. Risate? Tante. Rispetto fra i giudici anche. Xparte giovedì 12 settembre in prima serata su Sky e in streaming su Now e lo fa mettendo finalmente al centro la musica e non i personalismi dei giudici. Chissà che finalmente dal talent show musicale possano tornare a uscire artisti che poi possano realmente esplodere nel panorama perlomeno italiano. In stile Maneskin, Noemi, Francesca Michielin, Marco Mengoni, per intenderci. E in effetti già nella prima puntata di Xdue-tre reali talenti ci sono. Importante sarà però capire come verranno portati avanti all’interno del programma. Nella prima puntata del programma, che quest’anno diventa maggiorenne tagliando il traguardo delle 18 edizioni confermandosi uno dei format più longevi all’interno del panorama televisivo italiano, non mancano anche audizioni particolarmente imbarazzanti.