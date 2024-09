Venom | The Last Dance uscirà prima in Cina e poi negli USA

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024): Theine poiUSA Che si ami o si odi il franchise di(e la maggior parte dei fan dei fumetti sembra appartenere a quest’ultima categoria), non si può negare che sia stato un successo al botteghino per la Sony Pictures. Ora la trilogia si concluderà con: The. Il threequel arriverà nelle sale americane il 25 ottobre, ma oggi è stato confermato che inarriverà il 23 ottobre. In base all’esperienza passata, ci vorranno poche oreche spoiler e copie bootleg complete invadano Internet. Perché l’ultimo film disi sta dirigendo verso il Regno di Mezzo un po’che altrove? Nel 2018ha incassato 270 milioni di dollari, circa un terzo dei suoi 856 milioni di dollari di incasso globale.