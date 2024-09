Ti sei comportata molto male in questi giorni Chiamerò il canile | la finta telefonata e la reazione della cagnolina I commenti | Vacci tu pirla! Più intelligente lei di tanti utenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Allora, diciamo a tutte le persone che ti seiin. Quindi, in teoria, cosa dovrei fare io? È inutile che guardi da un’altra parte, eh? Perché ora io con questo telecomando che fingerò sia un telefonoil“. Inizia così il video postato da Diego Cammarata e con protagonisti lui e la sua femmina di pitbull di nome Klea. Si tratta chiaramente di unama il cane non può saperlo e si mostra tristissimo, oltre che in colpa, almeno sulle prime. Perché quando Cammarata pronuncia le fatidiche parole “mi sono stufato di lei”, lei reagisce ed ètenera.ssimi ima non tutti positivi: “Perché farla soffrire anche per scherzo? Tutto per un video”, “Matu in!”, “Ma finiscila di deprimerla, non so cosa vuoi ottenere”.