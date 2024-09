Territorio colpito dal maltempo Molte chiamate dei cittadini per ricevere sostegno e aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Nonostante le disparate polemiche in merito alla perplessità di moltisull’emissione da parte del centro Funzionale della Regione Toscana dell’allerta meteo arancione per un’area vasta, nate da passate allerta che poi non si sono concretizzate con pioggia o fenomeni diintenso, le premesse della vigilia in merito alprevisto per domenica si sono materializzate in diverse zone della Valle del Serchio. Colpita, soprattutto la Media Valle,, anche se episodi particolarmente importanti si sono verificati anche in Garfagnana che, tuttavia, si è meglio difesa, limitando i danni a qualche criticità sulla viabilità presto risolte.