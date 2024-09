Skeleton | raduni per la nazionale di Coppa del Mondo I convocati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) L’inverno è ancora lontano, la stagione delladeldegli sport da budello non è alle porte, ma bisogna arrivare a metà novembre (16-17 in quel di PyeongChang, in Corea del Sud) al top. Per questo motivo laitaliana diè già pronta a mettersi a lavoro. La squadra guidata da Maurizio Oioli si ritroverà da giovedì 12 a sabato 14 settembre in quel di Cortina, per poi spostarsi a Roma dove si allenerà fino a mercoledì 18 ottobre. Tra gli uomini presenti Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Manuel Schwaerzer, Pietro Drovanti, Andrea Monti, Giovanni Marchetti, Gabriele Marenchino e Lorenzo Conti. Al femminile invece sono state convocate Valentina Margaglio, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli, Alessia Gatti e Angel Osakue.