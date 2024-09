Rocco Giocattoli presente al Press Day 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 10 settembre 2024) Anticipa le tantissime novità in vista del Natale: dai teneri peluche di Airbrush Plush e i giochi in scatola di Giocorò MILANO – Anche quest’anno, la storica azienda che da oltre 60 anni accompagna l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni in attività ludiche e divertenti, conferma la sua partecipazione digitale alla quindicesima edizione delDay di Asso, manifestazione di rilievo nel panorama nazionale dei giochi e della prima infanzia. Grazie alla collaborazione di partner prestigiosi come ANSA, CIRCANA e GfK, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera essere aggiornato su tendenze e innovazioni nel settore.