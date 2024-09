PS5 Pro uscirà solo in versione digitale il lettore Blu-ray dovrà essere acquistato separatamente

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 10 settembre 2024) Sony ha rivelato in occasione dell’annuncio ufficiale di PS5 Pro che la console verrà lanciata sul mercato esclusivamente in, precisando che ilBlu-ray potràa parte. Ebbene sì, durante l’evento di presentazione di PlayStation 5 Pro il colosso giapponese ha rivelato che il nuovo hardware verrà rilasciato nella giornata del 7 Novembre 2024, con un prezzo consigliato di 799 Euro per il modello All-Digital. Di conseguenza gli utenti interessati ad acquistare PS5 Pro dovranno acquistareilBlu-ray, così fa poter giocare ai giochi in formato fisico. Ma ovviamente la decisione di Sony di immettere sul mercato esclusivamente il modellorende ancora più caro l’acquisto della console per gli utenti interessati ai giochi su formato fisico.