Napoli Fuorigrotta | sorpresi con oltre un chilo di cocaina ed esplosivo

(Di martedì 10 settembre 2024)sopresi due uomini con la droga a bordo di una un’auto. Nella cantina di uno dei due anche tre ordigni esplosivi. Due erano azionabili con un telecomando.. Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo hanno controllato due uomini sospetti a bordo di un’auto in via Cinthia. Li hanno trovati in possesso di 3 panetti didel peso complessivo di circa 1,2 chili. A darne notizia una comunicazione della Questura di. Davanti a quanto riscontrato, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso le abitazioni dei prevenuti. Nell’abitazione del conducente della vettura, hanno rinvenuto 5 cartucce di vario calibro, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 3 cellulari e una carta d’identità contraffatta.