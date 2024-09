Lo strano caso di Kane più amato in Germania che nella patria Inghilterra dove lo bersagliano con i meme Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Harryha sfoggiato in allenamento delle scarpette d’oro per prepararsi alla centesima presenza in Nazionale. Lo fece anche Beckam, ma, secondo il, questa sorta di auto-celebrazione stona con la personalità dell’attaccante inglese. Oliver Brown scrive sul: “Solo pochi sono in grado di sfoggiare il look delle scarpette d’oro. Lionel Messi ne ha indossati un paio per la finale del Mondiale in Qatar e si è aggiudicato il premio che ha consolidato la sua leggenda. Cristiano Ronaldo si è spinto oltre, indossandone una versione tempestata di diamanti dopo aver vinto il suo terzo Pallone d’Oro. E David Beckham, che non ha mai rinunciato all’ostentazione, ha sfoggiato una calzatura con i brillanti, con una croce di San Giorgio cucita sul tallone, per annunciare la sua centesima presenza con l’