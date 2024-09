Inizia la scuola Ma i nodi non sono sciolti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Giovedìno le lezioni: un avvio confuso e pieno di incognite. Lo scenario è descritto da Pippo Frisone, della Flcgil Legnano. "Oltre 200 supplenti nelle 8 scuole di Legnano e 1500 circa nelle 60 scuole del comprensorio del Ticino-Olona, dal Legnanese all’Abbiatense, passando per il Magentino - è la sua analisi -. Ci son stati degli errori nella definizione delle disponibilità, scambiando in alcune scuole medie (e tra queste Cerro Maggiore), il numero delle ore degli spezzoni con le cattedre. Si son così trovati ben 93 docenti nominati sugli stessi posti. In questi giorni l’Ufficio scolastico provinciale Milano sta provvedendo a sistemare gli errori e a rispondere alle decine e decine di reclami.