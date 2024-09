Il Napoli di Conte parla Varriale E Gilmour…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel corso di ‘A Tutto’ in onda su Tele A è intervenuto Enrico. Di seguito le parole del noto giornalista. “Io credo che il discorso vero non sia nei numeretti, 4-2-3-1, 3-4-3 e via dicendo Io credo che i moduli oggi come oggi devono avere un imprinting iniziale,ha detto che si inizia a costruire sempre a tre, con i due – che possono essere anche tre – centrocampisti”., le istruzioni di“Ma nella fase di costruzione devono essere sempre due che devono fornire lo scarico ai difensori. Il calcio è movimento, non è che è calcio balilla. Se hai Lukaku secondo me obblighi gli avversari ad avere un po’ di ‘timore’ nello sbilanciarsi, nell’uno contro uno con Lukaku ti diverti poco se lo lasci”.