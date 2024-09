Gianfranco Rienzi | Opportunità e Limiti del Decreto Salva Casa 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) - Ilrappresenta un importante intervento normativo in materia edilizia e urbanistica ma solleva interrogativi e discussioni Firenze, 10 settembre. Il, recentemente convertito in legge (L. 105/), rappresenta un importante intervento normativo in materia edilizia e urbanistica. Questoha sollevato numerosi interrogativi e discussioni tra i professionisti del settore, in particolare per quanto riguarda le nuove modalità di sanatoria degli abusi edilizi.