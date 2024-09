Dopo aver visto la finale degli Us Open Sinner-Fritz Adriano Panatta lancia la petizione per abolire un colpo | È inguardabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Una cosa“. C’è sempre la spietatezza della sincerità nelle parole di. Non poteva mancare, insieme all’amico Paolo Bertolucci, il commento dellaUsvinta da Jannikcontro Taylor. E l’aggettivo non è riferito né ané al suo trionfo, ovviamente. Durante l’ultimo episodio del podcast La Telefonata,ha infatti preso di mira un determinatoche è stato giocato più volte sia dal numero 1 al mondo sia dadurante lasull’Arthur Ashe, spesso con esiti fallimentari. Si tratta dello schiaffo al volo: ovvero ilche si gioca in avvicinamento a rete colpendo la pallina senza farla rimbalzare, ma compiendo il medesimo movimento di un normale dritto o di un normale rovescio.