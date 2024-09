Difendersi dal meteo estremo Riprogettare le reti di drenaggio Le città devono diventare spugne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Pisa, 11 settembre 2024 – “Una delle principali manifestazioni dei cambiamenti climatici in atto riguarda l’incremento degli eventi estremi, in particolare dei periodi di siccità e di precipitazioni intense. Le piogge dei giorni scorsi sono state di particolare intensità e relative a tempi di ritorno di circa 50 anni, mentre lediurbano sono state invece progettate e realizzate in un contesto socio-economico e culturale, spesso di un centinaio di anni fa, per tenere conto di tempi di ritorno di pochi anni, comunemente minori di 10”.