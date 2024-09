Cantiere Ostia Antica Di Staso | Anche oggi non è venuto nessuno a lavorare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 settembre 2024) Gaetano Ditorna all’attacco sulabbandonato di: “dopo l’allagamentoa controllare” Gaetano Diè tornato in queste ore alabbandonato di. Se le immagini di ieri mostravano un’area di lavoro completamente allagata per le piogge, la situazione purtroppo non ha smosso la macchina amministrativa per ripristinare i lavori all’interno dello spiazzo. L’area continua a essere abbandonata, con chiari segni di violazione da parte d’ignoti che in più punti hanno forzato le recinzioni. Gaetano Ditorna a segnalare l’abbandono deldisi sarebbe augurato un intervento delle istituzioni neldavanti alla stazione ferroviaria di. Di, attuale responsabile di Ecoitaliasolidale nel X Municipio di Roma Capitale, dovrà ancora una volta ricredersi.