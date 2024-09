Bce dopo calo inflazione atteso nuovo taglio ai tassi giovedì

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (askanews) – Con l’che continua a moderarsi e la crescita economica in rallentamento, nell’eurozona sembrano esserci le condizioni per sbloccare undeidi interesse di riferimento da parte della Bce. Domani emattina torna a riunirsi il Consiglio direttivo dell’istituzione monetaria. Le decisioni operative verranno comunicate alle 14 e 15 die, mezz’ora, la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa esplicativa. L’attesa prevalente tra analisti e osservatori è chela pausa di luglio la Bce proceda a unritocco al ribasso dei, come quello operato a giugno, il primo da molti anni a questa parte.