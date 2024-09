Atletica | Bellinzona;Tamberi vince ancora Jacobs quarto in 10 12

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Haenergie Gianmarco Tamberi e le sfrutta al Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera: di fronte a tanti tifosi italiani in Canton Ticino, il campione del mondo salta 2,27 alla seconda prova e si aggiudica la gara a cinque giorni dalla finale di Wanda Diamond League a Bruxelles (l'alto è in programma sabato sera) dove potrà cercare il terzo Diamante in carriera. Gimbo sbaglia due volte a 2,20 e si salva al terzo tentativo, quindi resta in gara con l'ucraino Oleh Doroshchuk che insieme all'azzurro oltrepassa 2,24 alla prima, e poi lo supera in classifica grazie al tentativo riuscito a 2,27, unico a farlo. Il saltatore delle Fiamme Oro sbaglia poi tre volte a quota 2,30, con un ultimo salto vicino al bersaglio.