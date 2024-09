Vertice di centrodestra sulla manovra a Palazzo Chigi | chi ci sarà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) È previsto oggi, per l'ora di pranzo a, undei leader delper fare il puntoprossima Legge di Bilancio. Stando a quanto si apprende, prenderanno parte alla riunione, insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Prima del, il leader di Forza Italia Antonio Tajani aveva annunciato che una delegazione di Forza Italia avrebbe portato “nei prossimi giorni” le proposte del partito“al ministro Giorgetti. Ne abbiamo parlato con i nostri capigruppo, col nostro responsabile economico”. Ha aggiunto: “Noi andiamo avanti in questa direzione: riduzione del debito e politica per la crescita“.