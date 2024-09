Svuotata la vetrina di un’altra libreria milanese La cliente | Voglio essere imitata sogno vip e influencer che si fanno foto tra cataste di libri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)ripulita evuota. No, non è l’ignobile furto messo in atto da un malvivente. Ma un’opera di bene. È quello che è successo a Milano, perché dopo il caso dellaHoepli ‘svaligiata’ da un uomo misterioso che ha acquistato tutti iin esposizione con uno scontrino da 10 mila euro, ecco cheè stata presa di mira. È il caso de I Baffi, piccoladi via Lepontina, la spesa è stata più contenuta (circa 300 euro) e ad acquistare tutti iè stata Daniela. Che per l’occasione ha anche aperto una pagina Instagram: “Svuola la”, e il suo obiettivo è fin troppo chiaro. “Quando ho letto sul Corriere che un misteriosoaveva svuotato un’interadellaHoepli, ho pensato: ‘Che meraviglia assoluta!’. Poi ho fantasticato su quanto sarebbe stato bello poter copiare quella munifica persona.