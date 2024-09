Scuola i nodi sulla privacy | dai voti online ai temi sulla propria famiglia il vademecum

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ok al componimento sulle dinamiche familiari, ma spetta alla sensibilità del singolo insegnante capire se sia il caso di leggerlo in classe. Vietato l’utilizzo di smartphone e tablet, come da disposizione del ministro Valditara. Consentiti video e foto durante le gite. Sono queste le indicazioni del Garante dellain vista del nuovo anno scolastico. In generale, va sempre rispettato l’interesse primario del minore e le eventuali conseguenze di un’eccessiva esposizione.