Prova a vendere un’auto che però è rubata… Denunciato in provincia di Latina

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vendita dirubata Nel pomeriggio del 6 settembre, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà un cittadino bulgaro di 55 anni, residente a, con l’accusa di ricettazione. L’uomo aveva fatto sottoscrivere un contratto di vendita perrubata a un cittadino di Fondi, classe 1999. Auto denunciata come rubata L’autovettura in questione risultava essere provento di furto,il 9 agosto presso la Questura di. La vittima non era a conoscenza della provenienza illegale del veicolo. Indagini e conseguenze Le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’autore della truffa, che è statoper ricettazione. Le indagini proseguiranno per fare piena chiarezza sui dettagli della vicenda. L'articolo, cheè rubataindiproviene da Dayitalianews.