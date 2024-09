Mercato moda usato | il second-hand conquista i mercati e diventa nuova frontiera

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 9 settembre 2024) Life&People.it Una vera e propria tendenza, una rivoluzione nel mondo tessile, ilè il fenomeno che sta stravolgendo i consumi ed ile, in maniera sempre più potente si conferma ‘traghettatore della culturadell’’. Un fenomeno che si sta facendo largo sia fra le nuove generazioni, ma anche fra consumatori di medio reddito i quali, pur senza impattare in maniera importante sul portafoglio non rinunciano ad ottenere l’oggetto del desiderio. Un giro d’affari di 6 miliardi di euro, un boom che fa decollare idel ‘Resale’ e dei capi dia mano, una rivoluzione mossa da una maggiore sensibilità ambientale tema caro anche ai grandi Brand ma anche una risposta alla crisi economica che fa vacillare in maniera significativa l’acquisto dei beni di lusso ‘brand new’.