Maltempo danni e allagamenti per i nubifragi a Roma e Milano VIDEO

(Di lunedì 9 settembre 2024) Notte flagellata dal, dove sono stati circa un duecento gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco. Segnalazioni ed emergenze hanno interessato l’intero territorio capitolino con le pattuglie impegnate con varie chiusure stradali, rilievi deie messa in sicurezza di aree in seguito alla caduta di rami e alberi,, allarmi scattati nelle scuole e incidenti stradali. Tra le zone più colpite il quadrante est della Capitale, via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. Molti interventi anche provincia per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.